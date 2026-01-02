Seis personas fueron heridas con armas en Año Nuevo

El último hecho ocurrió alrededor de las 9.30, en el barrio Independencia, cuando vecinos atacaron a un hombre de 29 años luego de que robara un celular e intentara cometer un abuso sexual. Según informó el personal de la comisaría 13, el herido sustrajo el celular de una mujer e intento abusar de ella en la intersección de las calles Fortunata García y Amador Lucero. Tras la agresión, el sospechoso se dio a la fuga pero fue interceptado por la policía metros más adelante . Mientras era reducido por los efectivos, familiares de la mujer lo agredieron físicamente, provocándole un traumatismo cerebral y una herida cortante en el cuero cabelludo. Fue trasladado al hospital Padilla, donde permanece internado en estado estable. El hecho quedó a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.