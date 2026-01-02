Seis personas fueron heridas con armas en Año Nuevo

En el marco de los festejos de fin de año, la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero se vieron atravesadas por distintos episodios de violencia intravecinal que dejaron varios heridos en distintos puntos de la provincia. Durante las primeras horas del 2026, los servicios de emergencias debieron asistir a al menos seis personas que sufrieron lesiones con armas blancas y armas de fuego, quienes afortunadamente se encuentran fuera de peligro.
El primer caso registrado fue el de un niño de nueve años, quien fue herido de un disparo minutos antes de la medianoche, en el barrio Los Vázquez. Según relató su madre, el pequeño estaba jugando en la vereda de su casa, ubicada en calle La Rioja al 1.600, cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego, y de inmediato, el menor cayó al suelo. De acuerdo a lo manifestado por la mujer, el presunto autor del disparo sería un vecino del frente de su casa.
La víctima fue trasladada en un auto particular a la guardia del Hospital del Niño, y se encuentra fuera de peligro. En paralelo, la Policía está investigando el caso para identificar al responsable.
El segundo caso ocurrió luego de las 1.30, en Aguilares, cuando la víctima, Julian Herrera, caminaba por la intersección de las calles Alberdi y Pellegrini. Según relató Antonio Herrera, padre del herido, un sujeto que circulaba en una motocicleta atropelló a su hijo y, tras una pelea, le asestó un puntazo en el abdomen y luego se dio a la fuga. El hermano menor de la víctima, que presenció la situación, corrió hasta su casa para alertar a su padre. El hombre trasladó al herido al hospital de Aguilares, y luego fue derivado al hospital de Concepción, donde permanece internado y fuera de peligro. De acuerdo a las primeras averiguaciones, el presunto agresor sería un sujeto conocido con el apellido Retamoza.
Disturbio
Alrededor de las 05.10, Tomás Mariano Santillán (46 años) recibió un disparo en la parte baja de su abdomen izquierdo tras un violento disturbio entre vecinos. De acuerdo a lo manifestado por el padre de la víctima, el episodio se produjo en la intersección de las calles Lucas Córdoba y Colombia, donde su hijo se encontraba bebiendo. En ese contexto, se habría cruzado con un hombre conocido como “Rapero”, quien iba acompañado por su pareja, y tras una discusión, la mujer habría instigado al agresor a efectuar el disparo. Según confirmaron desde el Hospital Avellaneda, al lugar ingresó un hombre quien presentaba una herida de arma de fuego en la región inguinal, por lo que quedó bajo atención médica y fuera de peligro.
En el barrio La Pólvora, un joven de 23 años fue atacado por un vecino. Según explicó el hermano de la víctima, alrededor de las 6.00, ambos estaban en la vereda de su domicilio, en calle José I. Warnes al 400, cuando pasó por el lugar un joven de aproximadamente 19 años, quien efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la pierna de la víctima por lo que fue trasladado al hospital Avellaneda y permaneció en la guardia fuera de peligro.
La quinta agresión se registró a las 7.30, en el barrio Néstor Kirchner. Dos hermanos Jorge Luis Díaz (28) y Franco Díaz (23), fueron apuñalados por dos menores de edad. La madre de los jóvenes indicó que sus hijos se habrían dirigido a comprar sustancias prohibidas, ocasión en la que mantuvieron una discusión con los dos adolescentes que los lesionaron. Desde el Hospital Padilla informaron que el mayor tuvo una herida en el cuello y ya recibió el alta médica, mientras que el menor sufrió una lesión superficial en el tórax y permaneció internado pero estable.
El último hecho ocurrió alrededor de las 9.30, en el barrio Independencia, cuando vecinos atacaron a un hombre de 29 años luego de que robara un celular e intentara cometer un abuso sexual. Según informó el personal de la comisaría 13, el herido sustrajo el celular de una mujer e intento abusar de ella en la intersección de las calles Fortunata García y Amador Lucero. Tras la agresión, el sospechoso se dio a la fuga pero fue interceptado por la policía metros más adelante . Mientras era reducido por los efectivos, familiares de la mujer lo agredieron físicamente, provocándole un traumatismo cerebral y una herida cortante en el cuero cabelludo. Fue trasladado al hospital Padilla, donde permanece internado en estado estable. El hecho quedó a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.