Enfermedad no identificada: "Si surge algo nuevo lo vamos a decir; no queremos esconder nada"

Insistió en que ni bien detectaron los casos se comunicaron con las autoridades sanitarias de la provincia. "Si hubiésemos querido ocultar algo no habríamos llamado a Epidemiología; lo primero que hicimos fue pedir apoyo al Ministerio de Salud de la provincia. Todos los estudios dieron negativos, y se volvieron a tomar muestras; si aparece algo seremos los primeros en decir. No queremos esconder nada; pero lo cierto es que hasta el día de hoy no hay ni virus ni bacterias detectadas", manifestó Lembo.