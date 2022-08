El Colegio Médico de Tucumán expresó "preocupación" por la enfermedad no identificada

"Una enfermedad agresiva"

El presidente del Colegio Médico explicó que, si bien todavía no hay certezas respecto de la enfermedad que generó estos contagios, los expertos del sistema sanitario arribaron a una primera conclusión posible. "No se trataría de una enfermedad que provoque una transmisión de persona a persona, por el hecho de que los contactos estrechos de estos pacientes no tienen síntomas", afirmó.