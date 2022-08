Diez preguntas sobre la enfermedad no identificada que genera preocupación en Tucumán

Las autoridades sanitarias declinaron de identificar el sanatorio en el que se detectaron los casos de esta enfermedad no identificada. Sin embargo, confirmaron que se dispusieron distintas medidas preventivas. En principio, la institución "no se cierra", sino que "se aísla preventivamente" y de manera temporal, explicó Medina Ruiz; además, se restringe "el ingreso de nuevos pacientes", así como "la consulta interna" y "las visitas" de manera temporal. "Es preventivo para la comunidad, para evitar que un eventual virus nuevo o un virus que esté circulando se disemine por la provincia; es lo que queremos garantizar que no ocurra", remarcó el ministro.