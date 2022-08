Qué se sabe y qué se investiga ante el brote de la enfermedad no identificada en Tucumán

Medina Ruiz pidió prudencia, luego de la viralización de unos mensajes vía WhatsApp durante el martes que hablaban de leptospirosis, y solicitó a la sociedad "que se guíe de la información oficial", y no de los trascendidos. "(Estas situaciones) nos afectan. Continuamente nos llega de todos lados (esta clase de mensajes). Anoche, (circuló) esa captura de pantalla decía el nombre del paciente y 'leptospirosis'; y es una situación que no debería haber ocurrido, porque daba la impresión de que estaba hecho el diagnóstico, y no era así. En realidad, era un pedido de laboratorio, pendiente de resultado. Cuando llegue algo que tengan dudas, por favor, no lo viralicen, porque eso genera inquietudes, y demasiada inquietud tenemos como sociedad", enfatizó el ministro.