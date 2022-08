Espinoza insiste con que no fue penal para Atlético: "Zambrano usa el codo como herramienta, no como arma"

"Sigo interpretando que es un cierre del defensor Zambrano sobre el delantero Maestro Puch; hay un antebrazo con esa intención de querer bloquear el remate (por parte) de Zambrano, que termina sobre el delantero apoyando su codo-antebrazo; y esa acción termina sobre el hombro/cuello. Con una consideración fundamental y reglamentaria que es que no hay un movimiento adicional para agredir a un adversario. No tiene esa intención de golpear, es acción del juego, creo que usa ese brazo como una herramienta y no como un arma. Esa es la interpretación", explicó el juez, en diálogo con TyC Sports.