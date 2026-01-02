Secciones
Expectativa por el debut del nuevo esquema cambiario

El mercado aguarda el resultado de la fase de remonetización, que incluye la indexación del sistema de flotación y la compra de divisas por parte del BCRA para apuntalar reservas.

RESERVAS. EL BCRA atesora U$S 41.165 millones (monto bruto).
Marcelo Aguaysol
Marcelo Aguaysol

La cuarta fase del programa económico de la gestión presidencial de Javier Milei se pondrá hoy, oficialmente, en práctica, con el debut del nuevo esquema de flotación cambiaria indexada y con la necesidad de que el Banco Central (BCRA) compre divisas para robustecer las reservas internacionales. Paralelamente, dentro de una semana, el Gobierno tendrá que hacer frente a un vencimiento por unos U$S 4.200 millones, lo que se constituye en el primer test de resistencia del modelo impulsado por Milei y motorizado por su ministro de Economía, Luis Caputo. El Tesoro nacional contaría con unos U$S 1.800 millones, mientras que el titular del Palacio de Hacienda gestionaría el monto restante a través del sistema Repo, con créditos bancarios.

La nueva fase del programa económico puede resumirse en tres grandes lineamientos, tal como lo presentó Ecolatina.

1) Recomposición de Reservas. Acorde con lo que demandaba el mercado y en línea a lo que fueron deslizando diferentes autoridades del equipo económico, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base del programa estima un aumento de la Base Monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI en diciembre, lo que equivale a una compra de U$S 10.000 millones, potencialmente extensible a otros U$S 17.000 millones de aumentar 1 punto porcentual la relación de la base con el Producto. La compra estará sujeta al aumento de la demanda de dinero per se, pero especialmente a la oferta de divisas del balance de pagos (más especialmente la Cuenta Financiera). Asimismo, el monto de compra diaria no será mayor al 5% del volumen negociado en el mercado de cambios al menos en principio y estará sujeto a la liquidez del momento dada las fluctuaciones que presenta, lo que evitaría que el dólar se vea sometido a presiones alcistas. Además, el Central podrá realizar “compras en bloque” (por fuera del mercado), tal como viene realizando el Tesoro en lo que va del 2025.

Dato de la inflación

2) Modificaciones en el esquema cambiario. Adherido al programa de compras, se anunció una modificación en el esquema cambiario. Las bandas cambiarias se ajustarán de forma mensual en función del último dato de inflación publicado por Indec. Por ende, a partir de ahora evolucionarán al 2,5% mensual (dato de noviembre), en febrero lo hará con la inflación a publicarse por diciembre y así sucesivamente. Como resultado, el rediseño evita la apreciación que venía presentando el esquema actual, con un techo subiendo 1% mensual y una inflación corriendo en torno al 2% mensual desde abril. De esta forma, tomando como referencia la estimación de inflación de la mediana del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por la entidad que preside Santiago Bausili, el techo finalizaría en diciembre de este 2026 en $ 1.860, encontrándose un 8% (12%) por encima del techo que habría presentado el esquema con deslizamiento al 1% ($ 1.720).

A cuánto cotizaría el dólar en 2026 bajo el nuevo régimen cambiario

A cuánto cotizaría el dólar en 2026 bajo el nuevo régimen cambiario

3) Normalización de encajes. La autoridad monetaria seguirá normalizando la política de encajes, paso que se irá dando de manera gradual y en función de la evolución de las diferentes variables monetarias-cambiarias.

Temas Banco Central de la República ArgentinaLuis CaputoJavier Milei
