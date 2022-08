Viruela del mono: el Ministerio de Salud confirmó 49 infectados en Argentina

“La vacunación masiva contra la viruela del mono no es necesaria, pero la Organización Mundial de la salud sí ha recomendado la vacunación post-exposición”, aseguró en rueda de prensa Rosamund Lewis, especialista en esta enfermedad de la agencia de la ONU. No obstante, Hans Kluge, director de la Organización para Europa, dijo que en otra rueda de prensa que las vacunas por sí solas no son suficientes para detener la epidemia y que los individuos que están en riesgo también tienen que tomar medidas.