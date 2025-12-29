Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad del gobierno de José Alperovich, seguirá bajo el régimen de prisión domiciliaria. El ex funcionario, condenado por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, pretendía abandonar el régimen de prisión domiciliaria del que goza por motivos de salud y la Justicia le denegó el pedido. La jueza Ana María Iacono consideró que el ex funcionario no cumple con las exigencias legales mínimas para acceder al beneficio, lo que lo obliga a seguir cumpliendo su sentencia de seis años de prisión por el encubrimiento del homicidio ocurrido en 2006.