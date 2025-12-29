Secciones
Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

El condenado del caso Lebbos cumple prisión domiciliaria.

Hace 2 Hs

Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad del gobierno de José Alperovich, seguirá bajo el régimen de prisión domiciliaria. El ex funcionario, condenado por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, pretendía abandonar el régimen de prisión domiciliaria del que goza por motivos de salud y la Justicia le denegó el pedido. La jueza Ana María Iacono consideró que el ex funcionario no cumple con las exigencias legales mínimas para acceder al beneficio, lo que lo obliga a seguir cumpliendo su sentencia de seis años de prisión por el encubrimiento del homicidio ocurrido en 2006.

La magistrada fundamentó el rechazo en la ausencia de dos requisitos procesales ineludibles: la falta de un certificado de reincidencia actualizado y la inexistencia de un informe técnico socioambiental que avale las condiciones del condenado para reinsertarse en la sociedad. Sin estos documentos, que funcionan como el termómetro legal de cualquier penado, el pedido de Di Lella resultó jurídicamente improcedente, cerrando así la puerta a su egreso anticipado, aunque podrá insistir más adelante con el pedido.

