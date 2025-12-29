VIDEO. Lluvias intensas y calles colapsadas: el temporal complicó la jornada en la capital tucumana

Según los datos técnicos difundidos, se esperan acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse esos valores de manera puntual. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, intensa actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo. En las zonas de alta montaña, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo.