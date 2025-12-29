VIDEO. Lluvias intensas y calles colapsadas: el temporal complicó la jornada en la capital tucumana

Una intensa tormenta sorprendió este lunes a San Miguel de Tucumán y provocó serios inconvenientes en distintos puntos de la ciudad. En cuestión de minutos, las abundantes precipitaciones generaron anegamientos, complicaron el tránsito vehicular y peatonal y obligaron a extremar precauciones en varios sectores urbanos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla para toda la provincia, advirtiendo que los fenómenos pueden incluir abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. De acuerdo con el organismo, las condiciones de inestabilidad persistirán durante el resto de la jornada.
Según los datos técnicos difundidos, se esperan acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse esos valores de manera puntual. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, intensa actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo. En las zonas de alta montaña, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo.
La combinación de lluvias intensas y drenajes colapsados hizo que bastaran pocos minutos para que varias calles quedaran completamente anegadas, imposibilitando la circulación tanto de vehículos como de peatones. Las imágenes de avenidas cubiertas de agua y autos detenidos se repitieron en distintos barrios de la capital tucumana.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución. Entre las principales sugerencias se encuentran evitar transitar por calles inundadas o zonas con antecedentes de anegamientos rápidos, no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües pluviales y mantenerse alejados de postes de luz, árboles y estructuras que puedan verse afectadas por las ráfagas de viento.