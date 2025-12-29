Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Al referirse al contenido del diálogo mantenido con el mandatario provincial, Gladys Medina explicó que el encuentro tuvo como eje el análisis del trabajo legislativo y la planificación futura. “Hicimos un balance del año 2025, analizamos las dificultades, las cuestiones positivas y el trabajo realizado, especialmente en la última sesión de la Cámara de Diputados en la que se trató el Presupuesto”, expresó.