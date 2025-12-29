Degollaron a una mujer durante una pelea

Una violenta pelea durante un festejo de cumpleaños terminó en tragedia en la madrugada de ayer, cuando una joven de 29 años fue asesinada, en el barrio El Ángel. Por el hecho, ocurrido bajo una intensa lluvia, tres hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.
En medio de la noche, la tranquilidad del barrio, se vio interrumpida por una violenta pelea familiar. Por este motivo, a la 1.35, un llamado al sistema del 911 alertó sobre un grave hecho de violencia en el lugar. Las calles sin asfaltar, cubiertas de barro, charcos profundos y una lluvia persistente, complicaban el acceso al lugar. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a una mujer sin signos vitales. Minutos después, efectivos del servicio de emergencias 107 constataron oficialmente el fallecimiento.
La víctima del femicidio fue identificada como Tamara Gimena Sánchez (29 años), con domicilio en Ingenio La Florida. Ella se encontraba en el lugar con su pareja Cristian Fabián Martínez (40 años) por el motivo del festejo de cumpleaños del dueño del inmueble, Eder Bernardo Morales (36 años), según se informó oficialmente.
El barrio mostró esa madrugada su costado más violento cuando, alrededor de las 0.30, en una vivienda ubicada en la manzana A, donde se desarrollaba la celebración, comenzó una pelea. Según la investigación, una discusión de pareja entre Martínez y su pareja, Nadia Alejandra Quiroga (29), motivó la intervención del tío de la mujer, Martínez, y de Sánchez. La situación escaló rápidamente y derivó en una trifulca generalizada, en la que también participó Sergio Marcelo Coria (36), amigo de Morales.
Durante el enfrentamiento se utilizaron botellas de vidrio, golpes de puño y otros elementos contundentes. Fue en ese contexto que la víctima sufrió graves heridas cortantes en el cuello, y en la oreja derechos, lesiones que resultaron fatales, y que habrían sido provocadas con un pico de botella rota. Por el hecho hay tres hombres detenidos, se informó.
Versiones
Según los vecinos, la mayoría de ellos no estuvieron en el barrio a esas horas, ya que algunos recién están construyendo, y otros se van a dormir temprano. “El tipo parece que ya tenía episodios violentos, ya tenía rumores que era alguien violento” contó Leo, un vecino, refiriéndose a Morales. “Ellos estaban festejando desde el medio día por el cumpleaños de él” señaló.
En el lugar del hecho fue aprehendido Martínez. Horas más tarde, tras un operativo realizado en Las Talitas, la Policía detuvo a Morales y Coria. Durante los procedimientos se secuestraron prendas de vestir, teléfonos celulares, un pico de botella con manchas hemáticas y muestras biológicas, elementos clave para la causa.
El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios, a cargo del fiscal Carlos Sale, quien avaló las aprehensiones y dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho. Los tres sospechosos permanecen detenidos mientras avanzan las pericias sobre los elementos secuestrados, y se aguardan los resultados de la autopsia y las declaraciones testimoniales para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.