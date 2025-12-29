Degollaron a una mujer durante una pelea

El barrio mostró esa madrugada su costado más violento cuando, alrededor de las 0.30, en una vivienda ubicada en la manzana A, donde se desarrollaba la celebración, comenzó una pelea. Según la investigación, una discusión de pareja entre Martínez y su pareja, Nadia Alejandra Quiroga (29), motivó la intervención del tío de la mujer, Martínez, y de Sánchez. La situación escaló rápidamente y derivó en una trifulca generalizada, en la que también participó Sergio Marcelo Coria (36), amigo de Morales.