El impulsor nacional de la "Ficha Limpia" cargó contra los legisladores oficialistas de Tucumán

En una entrevista con “BUEN DÍA”, el especialista remarcó que el proyecto ha surgido de la sociedad civil y no pertenecía a un partido político. “Mi mensaje a los legisladores oficialistas es: ¿realmente están preparados? ¿Realmente se van a animar a hacer este cambio? No me refiero a cambios en la ley orgánica de partidos políticos o en el código electoral, sino a escuchar a la sociedad civil que tiene muy en claro qué es ‘Ficha Limpia’” enfatizó.