Canelada pidió que Lichtmajer brinde un informe en la Legislatura

Por último, solicitó saber cuáles son las acciones que se realizaron para regularizar y democratizar las Juntas de Clasificación Docente, y sobre el estado de los edificios escolares. "El tema de la situación edilicia de las escuelas es un tema recurrente en Tucumán, sobre el que vivimos exigiendo explicaciones. En este caso en particular, necesitamos saber cuáles serán las acciones de algunos establecimientos en particular. Por ejemplo, la Escuela 295 de Alto El Puesto, ya que los vecinos han mencionado en más de una ocasión que hay un socavón que amenaza con "tragarse" la escuela. Además, no hace mucho algunos docentes de escuelas rurales advirtieron que esperan que avance la mañana para dictar clases en el patio, bajo el sol, para que a los chicos no les haga frío. Son situaciones que merecen explicaciones y soluciones urgentes".