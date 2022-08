Causa "Vialidad": “Limpiar todo”, habría sido el plan antes de la ida de Cristina

Según el fiscal, López y Mendoza chatearon: “- López: limpia todo. Ok. No dejar sensación nunca más retomar las obras. - Mendoza: el lunes o martes limpiamos a todos. - López: solo que no hay que dar sensación de fuga. - Mendoza: ahora es final. Neutralización, despido, pago, después acomodamos lo que quieran”. Lázaro Báez le envía dos mensajes a López el 2 de diciembre: “José atendeme un minuto… es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!” Según el fiscal federal, “la reunión entre Lázaro y Cristina Kirchner se concretó y la presidenta de la nación le dio indicaciones de lo que debía seguir”.