Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para Tucumán y prevé un fin de semana con condiciones mayormente estables, aunque con la probabilidad de precipitaciones hacia el cierre del domingo.
Para este sábado se espera una jornada templada, ideal para actividades al aire libre. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 28 grados, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin lluvias previstas.
El domingo mantendría un escenario similar en las primeras horas, pero el panorama cambiaría con el correr de la jornada. Según el SMN, existe probabilidad de que se registren lluvias nuevamente durante la tarde, por lo que se recomienda tener en cuenta esta situación al momento de planificar salidas o actividades.