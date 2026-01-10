Secciones
Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán

Se esperan temperaturas moderadas y cielo parcialmente nublado. Mañana podrían regresar las lluvias hacia la tarde.

Un sábado para descansar de la lluvia y del calor: qué dice el pronóstico para Tucumán
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para Tucumán y prevé un fin de semana con condiciones mayormente estables, aunque con la probabilidad de precipitaciones hacia el cierre del domingo.

Para este sábado se espera una jornada templada, ideal para actividades al aire libre. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 28 grados, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin lluvias previstas.

El domingo mantendría un escenario similar en las primeras horas, pero el panorama cambiaría con el correr de la jornada. Según el SMN, existe probabilidad de que se registren lluvias nuevamente durante la tarde, por lo que se recomienda tener en cuenta esta situación al momento de planificar salidas o actividades.

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle
Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?
Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este sábado en Tucumán?

