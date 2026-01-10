Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Dos jóvenes se agachan con cuidado en el Cerro de La Cruz. Acomodan piedras, buscan equilibrio y levantan una pequeña apacheta. El gesto es simple y, al mismo tiempo, cargado de sentido. Sonríen mientras explican, en un español atravesado por un acento anglosajón, que así aprendieron a rendir honor a la Pachamama. El paisaje acompaña. A pocos metros, la cruz que da nombre al lugar se recorta entre el verde, la mañana nublada del viernes y el aire fresco del Valle Calchaquí.