Caso Adhemar: embargaron los muebles de la oficina de Bacchiani

“Ya pagó 21 convenios, uno de ellos de nuestra provincia. Creemos que la Fiscalía en principio no se opondrá a este pedido para que pueda continuar saneando la deuda. En esta oportunidad pidió que su equipo de trabajo (algunos también acusados en la causa) lo acompañen para agilizar los trámites”, señaló Alfredo Aydar, el abogado que encabeza la querella de 650 damnificados en la causa que se tramita en la Justicia Federal de Catamarca. “No nos opondremos; creemos que ya mostró cierta voluntad de pagar y lo que mis clientes quieren es recuperar su inversión, no que Bacchiani esté preso. Lo que sí pediremos como condición es que la formación de ese equipo de trabajo efectivamente agilice los trámites de pago y que, si no se deposita el dinero en las cuentas de los damnificados, que no puedan pedir más la excarcelación ni la domiciliaria (con este argumento)”, añadió.