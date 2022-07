Caso Adhemar: se desconoce quién es el amigo que le dio U$s 50 millones para la devolución del dinero

Otro de los puntos es qué sucederá con la causa. Si bien es cierto que la fiscalía y los querellantes apelaron el fallo, la causa debe ser atendida por la justicia ordinaria de Catamarca, que hasta el momento no se expidió sobre la cuestión. “Hasta aquí no tenemos un funcionario que se haga cargo de los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas, que son los ilícitos que el juez federal (Alejandro) Contreras decidió no investigar”, opinó Aydar. La justicia catamarqueña también deberá definir si se declara competente para investigar todas las denuncias o si sólo se hará cargo de las que fueron radicadas en su jurisdicción. En caso de que se incline por la segunda opción, los tucumanos tendrán que litigar en nuestra provincia.