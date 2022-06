Gasoducto Néstor Kirchner: el ex funcionario a cargo del proyecto declarará ante la Justicia

El ex ministro reconoció que el off fue de su autoría, pero que se trató de un error y basó esa difusión en las “discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas”, tras las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández. En varios tramos de su exposición, reiteró que no le constaba ninguna irregularidad en la licitación para el gasoducto en Vaca Muerta.