El Gobierno busca despegarse de un Kulfas citado por la Justicia

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para la oposición política que reaccionó con denuncias y para la Justicia Federal que ahora le pidió al ex ministro que asista a declarar. El juez federal Daniel Rafecas citó al ex ministro de Desarrollo Productivo a declarar como testigo acerca de sus dichos sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Al declarar en carácter de testigo, Kulfas deberá hablar bajo juramento de decir la verdad.