Ricardo Bussi: “quiero que FR sea un fórmula uno”

Durante la entrevista también hubo lugar para esgrimir acusaciones contra la dirigencia de la Unión Cívica Radical y recordó que cuando buscó formar coaliciones en las elecciones de 2015 y 2019, José Cano y Silvia Elías de Pérez le dijeron que no. “En 2021, Mariano Campero y Roberto Sánchez me traicionaron. El acuerdo era que ellos me hacían entrar a Juntos por el Cambio o ellos salían de la coalición para competir juntos. Desde esa época no he vuelto a hablar con ellos”, relató.