"Bussi está solicitando que me remuevan de comisiones", dijo la legisladora Pecci

A la vez, detalló los puntos centrales de un proyecto para la implementación de un nuevo Código Contravencional en la provincia y cuestionó al oficialismo en la Legislatura. “Reclamo porque mis proyectos no son discutidos ni tratados. Soy una persona muy firme con determinadas posiciones, lo que impide que mis proyectos sean tratados. Además, no acompaño propuestas del oficialismo y he manifestado las razones, como las contrataciones directas del Gobierno, falta de licitaciones públicas y expropiaciones que no debían llevarse adelante. Hay cuestiones frecuentes dentro del oficialismo”, señaló.