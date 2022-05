El Poder Ejecutivo asegura el transporte; en Aetat hay incertidumbre

El titular de la UTA local, César González, explicó a LA GACETA que el viernes se abonó el 70% de la diferencia de abril y que hoy se concluirá con el 30% restante, por problemas de liquidación bancaria. A su vez, adelantó que mañana se conformará una mesa de trabajo a nivel nacional con la Federación Argentina de Transportes por Automotor de Pasajeros (Fatap) para acordar las condiciones de los próximos incrementos pactados (un 50% hasta agosto, además de cifras no remunerativas). “Creo que no vamos a tener problemas con el salario de mayo. No sé con el de junio, porque, además del aguinaldo, tenemos unos $15.000 no remunerativos”, indicó.