Gobernadores pedirán una distribución 60/40 para el transporte

Las provincias vienen reclamando a la Nación las transferencias, en tiempo y en forma, de las partidas correspondientes al Fondo de Compensación Tarifaria del Transporte Público de pasajeros, con el fin de que no se produzcan cuellos de botellas en cada uno de los distritos que pongan en riesgo el funcionamiento del servicio. Según pudo establecer este medio, el Gobierno nacional ha previsto destinar cerca de $ 46.000 millones para distribuir entre los distritos durante este año. Algunos mandatarios sostienen que no se gira la totalidad de los fondos, ya que, al no haber presupuesto en el presente ejercicio, se tomaría en cuenta la previsión anterior. En este escenario, Tucumán recibe casi $ 320 millones mensuales, pero las autoridades locales creen que, si se cumpliera con la pauta inicial, a ese monto podrían incrementarse otros $ 50 millones.