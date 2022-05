Cadetes: “no queremos otro laburante asesinado”

“El domingo a las 13, mientras trabajaba me atacaron dos ladrones que a punta de pistola me querían quitar la moto. Me hicieron dos disparos para asustarme. Se llevaron mi vehículo, mi teléfono y plata”, le dijo a LA GACETA José Leandro Medina quien fue atacado en América y Luis del Prado. “Fui a hacer la denuncia, como corresponde, y no tuve ninguna solución hasta el momento. La moto sigue circulando en manos de los ladrones, mis compañeros lo han visto”, aseguró.