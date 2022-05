El crimen del cadete: piden la presencia del ministro en la Legislatura

Tras el crimen de Guillermo Sahad, baleado en un asalto el miércoles a la noche mientras realizaba su trabajo de cadetería y fallecido el viernes a la noche, el parlamentario José María Canelada adelantó que este lunes a primera hora solicitará la presencia en la Legislatura del ministro Eugenio Aguero Gamboa. “La situación es lo suficientemente grave como para que el ministro de Seguridad venga a la Legislatura con urgencia. Necesitamos no sólo que dé explicaciones de este terrible hecho, sino también que nos venga a decir qué piensa hacer para contrarrestar la inseguridad en Tucumán, que explique qué hará con el caso de los cadetes en particular, que nos diga qué necesita desde el ámbito legislativo, que escuche propuestas”. “No basta con una gacetilla de prensa mensual que diga cuántas personas detuvieron y cuántos autos secuestraron. Al supuesto delincuente que baleó al cadete también lo detuvieron pero ya había cometido el crimen. Lo que necesitamos es prevención, no que se llegue tarde siempre”, agregó.