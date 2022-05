"Esa lacra que mató al cadete tenía un prontuario con más de ocho causas", reprochó Jaldo

"Tenemos 1.500 presos en comisarías, y las comisarías no son para tener presos, sino para prestar servicios a la comunidad. Pero, por no tener espacio en Villa Urquiza, lamentablemente tenemos que usar las comisarías y afectar el personal. Pero no están preparadas para eso, corremos riesgo de fuga", lamentó.