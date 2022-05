Malena Galmarini: "A Villa no le temo como hincha de Tigre; le tengo miedo como mujer”

La titular de la empresa Agua y Saneamiento Argentinos (AySA), Malena Galmarini, cargó contra la directiva de la entidad de La Ribera por haber apoyado al atacante cafetero, a pesar de que ya tenía una causa abierta por una grave acusación de una ex pareja. "No pasó nada con la denuncia anterior y ahora está en la situación en la que está. No quiero hablar demasiado porque alguno va a decir que lo quiere sacar de la cancha porque le tiene miedo", afirmó Galmarini, en una entrevista con radio La Red. Y agregó: "A Villa no le tengo miedo como hincha de Tigre, por el partido, le tengo miedo como mujer".