Cinco consejos para enfrentar la cuarta ola de contagios por covid-19

La mayoría de las personas que contraen covid estarán bien en casa. Los medicamentos de venta libre no tratarán el virus directamente, pero pueden ayudar a controlar los síntomas. Los médicos recomiendan paracetamol o medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno para bajar la fiebre y aliviar el dolor, que solo están destinados a tomarse por períodos cortos porque tienen más efectos secundarios que el paracetamol y no son seguros para todos.