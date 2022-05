La fiesta en Olivos provocó otra ola, pero no de covid

Casi a la misma hora que Vizzotti anunciaba la cuarta ola en el país, se conoció que el fiscal Fernando Domínguez convalidaba la oferta del presidente Alberto Fernández y también la de la primera dama Fabiola Yáñez para cerrar la causa por la fiesta de Olivos. Entre ambos se comprometían a pagar un total de tres millones de pesos. Y esa caja de resonancia que son las redes sociales no se lo dejaron pasar. Es que la campaña para combatir la pandemia en Argentina estuvo teñida de hechos indignantes como la mencionada fiesta de cumpleaños, o la aparición de vacunatorios VIP para amigos del poder que erosionaron la credibilidad del Gobierno por más que se haya logrado la llegada de millones de vacunas, sobre todo las Sputnik rusas, que aún no fueron convalidadas por la OMS. Pablo Musse, padre de Solange, la joven que falleció en Córdoba durante las restricciones por la pandemia, se quejó amargamente: “es un sinvergüenza. Que vaya a juicio y lo que corresponda por mal desempeño de funcionario público porque es el Presidente, no es una persona común. Acá la justicia no tiene que ser igual para todos, es el Presidente de la Nación, es el que dictó el DNU, es el que rompió ese DNU, encima mintió sobre esto y que nos venga a comprar... Lamentablemente la justicia es eso... con un poco de plata lo arreglás”. El mismo vocal de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tomó partido: “en todos los países está mal que un presidente viole la ley”.