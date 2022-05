La cuarta ola podría ser leve si se mantienen los cuidados, aseguró el ministro de Salud

Con la situación epidemiológica aparentemente controlada, Medina Ruiz considera que no será necesario reanudar las medidas restrictivas del pasado. “Las restricciones están prácticamente descartadas, salvo que haya algún descontrol epidemiológico, que no creemos. Pero es muy importante avanzar con la vacunación, lo cual no va a evitar que no haya enfermos pero sí que haya pacientes internados graves y fallecidos”, aseveró, al tiempo que valoró el accionar de la gente. “El cumplimiento de estas recomendaciones de parte de nuestra población ha permitido que estas enfermedades no hayan aumentado de forma significativa”, dijo. (Producción periodística: Bárbara Nieva).