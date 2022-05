Cuarta ola: qué puede pasar en Tucumán

¿Podría haber restricciones en Tucumán por una nueva ola de contagios? Farre Contreras afirmó que dependerá de la conducta de la población. “Si seguimos con niveles óptimos de cobertura con las terceras y cuartas dosis, es impensado que volvamos al confinamiento. Estamos trabajando fuerte para que las restricciones no vuelvan a ocurrir. La mejor manera de no tomar ninguna de esas medidas es que todos nos cuidemos, nos vacunemos y que usemos el barbijo, sobre todo en el ámbito laboral; que el uso del barbijo sea una regla y no una excepción. En este momento no estamos pensando en ningún tipo de restricciones”, dijo.