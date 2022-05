Sin colectivos: no hubo acuerdo a nivel nacional y mañana comienza el paro por tres días

César González, representante de UTA en Tucumán, había explicado que el gremio no estaba en condiciones de firmar un arreglo a nivel provincial. "Yo no puedo arreglar nada porque no discuto paritarias en la provincia, esto es a nivel nacional y para que se solucione tiene que firmar la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)", le había dicho a LA GACETA durante la siesta.