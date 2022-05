Transporte público: “No voy a permitir que se deje a 600.000 tucumanos a pie”

Si bien el conflicto se da a nivel nacional, Jaldo adelantó a este diario que hoy continuará con las reuniones con autoridades locales de la UTA y los directivos de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). “Acá hay que negociar con los colectivos en marcha y prestando el servicio público de pasajeros. Caso contrario, se va a reanalizar el tema del incremento del boleto, el aporte provincial, la SUBE... Nosotros estamos tratando de salvar 3.500 fuentes laborales, pero con presiones, no. Voy a trabajar para que no se pare. Si no, sin dudas va a afectar la relación”, advirtió.