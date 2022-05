Caso Adhemar: se define el arresto domiciliario de Bacchiani

Las dudas surgieron en la cantidad de clientes que el ejecutivo dijo tener. Habló que estaba en condiciones de devolver U$S 40 millones, cuando en realidad, se sospecha que los fondos que habrían pasado por sus manos serían unos U$S 400 millones, de los cuales unos U$S 60 serían de tucumanos. Bacchiani le informó al juez que en total debía cumplir con poco más de 1.000 contratos. Sin embargo, por información que maneja LA GACETA, sólo en la sucursal de Yerba Buena se habrían firmado unos 780 convenios y en Córdoba, una cifra similar.