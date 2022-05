La trama secreta del caso Adhemar

Esa sospecha se basa en una denuncia que realizó un inversionista en “La Docta”. El damnificado señaló que en enero había entregado U$S 177.000 ($ 35,4 millones) a cambio de cobrar un interés mensual del 20% durante seis meses. En febrero, minutos después de haber entregado U$S 94.000 ($ 18,8 millones), un empleado de confianza le advirtió que la empresa estaba en problemas y le recomendó que retirara el depósito que acababa de realizar. El inversionista le hizo caso y reclamó en ese momento la suma de dinero. Después de haber protagonizado un escándalo, logró que sólo le reintegraran U$S 20.000 ($ 4 millones). El cajero le dijo que el gerente se había llevado los U$S 74.000 restantes en un bolso mientras él esperaba.