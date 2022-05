Rugby tucumano: “Hoy el gran desafío es la contención de jugadores”

“Es un desafío al que estamos tratando de buscarle la vuelta. Siempre a prueba y error. Si no probás, no sabés si algo va a tener o no resultado. En 2021 apuntábamos a recuperar la competencia. Quizás no fue la ideal, pero en las condiciones del momento fue lo mejor que nos podía salir. Si a veces era jueves y no sabíamos si llegábamos a jugar el sábado, porque podía salir un decreto que te paraba todo”, abre Taboada.