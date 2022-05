Los Tarcos recuperó el segundo puesto con un sólido triunfo

La segunda parte fue algo más deslucida, y aunque "Nales" intentó avanzar, se encontró con una firma defensa local, que tuvo la prudencia de no ser generosa en penales contra uno de los equipos que más puntos ha sumado con el pie en el torneo. Los tries de Gerónimo Bellomío y Eric Odstrcil habían dejado al anfitrión sin el punto extra pese al doblete de Federico Lazarte, pero Los Tarcos se tuvo confianza, cuidó la última pelota como si fuera de oro, la hizo circular con prolijidad y paciencia hasta la punta de Lucas López, que se animó a tirar el sombrero y capturarla para un gran try.