Rugby: impronta y empuje taurino

Sin embargo, este año “Huira” ha sumado un plus: la experiencia de Alejandro Carrier, el popular “Toro Moto”, histórico primera línea del club y hombre récord con más de 30 temporadas en Primera División. Alejado del rugby por cuestiones laborales (aunque va a ver los partidos), Carrier admite que por lo general prefiere no intervenir, porque sabe que los tiempos han cambiado y los chicos ven las cosas de manera diferente a la de sus tiempos. Sin embargo, aceptó brindar su colaboración por el afecto que lo une a quienes integran el staff técnico. “A ellos los entrené en rugby infantil y luego fueron compañeros míos en la Primera. Son amigos que quiero mucho. Cuando me pidieron que me sumara, vi algunos partidos por la tele y observé que en el scrum se estaban cometiendo algunos errores, así que me sumé para aportar lo que yo sé. Soy un simple colaborador y trato de transmitirles a los chicos lo que implica el scrum y cómo se debe formar correctamente para que haya menos riesgo de que se lastimen”, resume Carrier la función que lo trajo de regreso.