Santiago Taboada: “confío en que pronto habrá noticias sobre los seleccionados”

Santiago Taboada y Martín Alves coinciden en que parte de la falta de atractivo del rugby local y la migración de jugadores tiene que ver con la pérdida de la “zanahoria” que representaban los seleccionados provinciales mayores, hoy caídos en desgracia y juntando tierra a la espera de alguna competencia oficial que les devuelva su razón de ser. Al respecto, Taboada remarca que Tucumán no está solo en esa nostalgia. “Esa zanahoria también la quieren otras provincias, como Córdoba, Mar del Plata o Rosario. No solo por una cuestión simbólica, sino también económica: han perdido ingresos por sponsoreo de la camiseta. Y eso se sintió mucho durante la pandemia. De todos modos, yo soy optimista sobre eso. No sé si este año, pero sí creo que en 2023 se abrirán puertas para los seleccionados provinciales, sea con un Argentino o un Centro de la República. Estoy seguro de que tendremos noticias pronto”, se esperanza el nuevo titular de la URT.