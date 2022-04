Las apuestas de “Pusi” en Atlético

Pero el cambio de esquema no fue lo único a lo que apeló el ex DT de Independiente: tenía a Bruno Bianchi disponible y entró en lugar de Manuel Capasso que había dejado una buena imagen ante Gimnasia. Ramiro Carrera estaba suspendido, por lo que acudió a Cristian Menéndez para que acompañara a Lotti en el ataque. Y por último, tal vez el único cambio que no se mostraba como obligado y fue más un gusto del entrenador: Renzo Tesuri afuera y Ciro Rius adentro.