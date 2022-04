Hizo bífida su lengua: otro capítulo en la vida del polémico ex Atlético "Junior" Benítez

Últimamente utilizamos el término “polémico” para muchas cosas. Quizás implique algo de vagancia para encontrar el término correcto en muchos casos, pero lo último que hizo Oscar "Junior" Benítez se ajusta a la definición. El ex jugador de Atlético (jugó durante buena parte de 2021) se sometió a una increíble operación de modificación corporal para transformar su lengua en bífida.

Luego de operarse quirúrgicamente, Benítez se encargó de mostrar el resultado de su operación en las redes sociales, causando la impresión de todos sus seguidores. La repercusión de su transformación superó a su círculo y la noticia ya está en todas partes.

El después: Benítez muestra su lengua tras la operación.

No es la primera vez que Benítez justamente es noticia por cuestiones extra futbolísticas. De hecho, durante su año en Atlético se vio involucrado en escenarios nada agradables para él ni para los que lo rodean.

Pero antes de adentrarnos en sus antecedentes, intentemos responder ¿quién es Oscar Benítez? Nacido hace 29 años en Adrogué, provincia de Buenos Aires, lleva el apodo “Junior” desde que nació y en honor a su padre, a quien le decían de la misma manera. Hizo las inferiores de Lanús y debutó en ese club, donde ganó la Copa Sudamericana en 2013 y el título de liga en 2016. Posteriormente fue vendido a Benfica de Portugal donde no encontró lugar. Tampoco en Sporting Braga, de ese mismo país. Regreso al país para vestir los colores de Boca, el club del cual es hincha. Allí no anduvo del todo bien y partió para Ecuador. Años después, llegó a Atlético.

Algunos de sus tatuajes.

En las redes sociales siempre mostró su faceta más excéntrica. "Yo no pienso lo que dicen los demás, yo no escucho a los giles que hablan demás", es el fragmento de una canción de Fili Wey con la que solía describirse a sí mismo en Instagram. Fanático de las motos, los perros, las serpientes, las cadenas, los disfraces y los tatuajes. Carga con un estilo gótico que lo trajo hasta a Tucumán.

Amigo de los anfibios.

Violencia de género

El último de esos episodios fue a principios de este año, ya desvinculado del “Decano” oficialmente, pero bien presente en la memoria de los hinchas. En enero, fue detenido por la Policía en Buenos Aires, acusado de ejercer violencia de género. “Junior” supuestamente atacó a su ex pareja y al padre de esta en la localidad de Lomas Verde, del partido bonaerense de Almirante Brown. “El futbolista fue apresado por un grupo de efectivos que llegó a la vivienda tras una llamada al servicio de emergencias 911, la cual alertaba sobre pedidos de auxilio y gritos que se originaban en la casa de la víctima. Según el relato de los policías, la mujer estaba golpeada y nerviosa, cuando le preguntaron si Benítez estaba todavía en la vivienda”, fue el relato de TN en ese momento. Días después recuperaría su libertad, pero la causa sigue siendo investigada.

Problemas con la moto

En junio del año pasado, al jugador le secuestraron su motocicleta Harley Davidson durante un operativo municipal de control en Salta al 500. “Al momento del control, Benítez no tenía comprobante del seguro -ni pudo mostrarlo electrónicamente-, el vehículo no tenía la chapa patente y el carnet que mostró lo habilita para conducir motos de hasta 350 cc, y esa Harley es de 1.700 cc", había dicho en su momento el subsecretario operativo de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero. La moto fue llevada al corralón municipal y el delantero tuvo que presentarse en el Tribunal de Faltas y pagar la multa para recuperarla.

Cuando le secuestraron la moto.

Problemas en la cancha también

El año pasado no tuvo ningún problema en ventilar los problemas del vestuario de Atlético y confiarle a la prensa sus críticas para Omar De Felippe, entrenador en esos momentos."Es difícil cuando no tenés titularidad y no sentís el apoyo del cuerpo técnico. Este técnico le quita confianza a los jugadores”