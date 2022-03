Con apoyo de la oposición, el acuerdo con el FMI se convertirá en ley

El acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el refinanciamiento de la deuda pública de 45 mil millones de dólares, hoy se convertirá en ley. Con la confirmación de que el interbloque opositor de Juntos por el Cambio (JxC) respaldará el tratamiento del proyecto en la sesión, el oficialismo respira aliviado por lo que significa la sanción definitiva de la iniciativa.

En el mediodía de ayer, el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, presidido por Alfredo Cornejo, resolvió aportar a los dos tercios que se requieren para habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley. Teniendo en cuenta lo que fue la votación en la Cámara de Diputados, en esta oportunidad se prevé que los 33 miembros de la bancada apoyen el acuerdo.

El anuncio llevó tranquilidad porque durante el transcurso de esta semana se había rumoreado la posibilidad de no dar los dos tercios y que el oficialismo tuviera que esperar una semana más el tratamiento en el recinto.

Apoyos y dudas

El tema generó un importante quiebre en el seno del Frente de Todos, lo cual se evidenció en Diputados, primero con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque y después con el voto en contra de 28 diputados en la Cámara Baja, en el oficialismo hay optimismo por lo que será el acompañamiento en la Cámara de Senadores. La celeridad con la que se le otorgó dictamen certificó las posibilidades de aprobación con que cuenta el proyecto. Incluso, en los pasillos del Congreso, los legisladores y asesores más optimistas vaticinan que sobre 72 senadores, un 80% apoyaría la sanción del acuerdo. Y el 20% restante, alineado con la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se opondría. Esto quiere decir que con los votos asegurados de la oposición (33), el FdT podría sumar 21 votos propios más a favor porque otros 14 votarían de manera contraría. Entre los votos afirmativos se encuentran los representantes que tiene la provincia en la Cámara Alta: Beatriz Ávila (JxC), Pablo Yedlin (FdT) y Sandra Mendoza (FdT).

Los votos en contra o abstenciones llegarían por parte de la puntana María Eugenia Catalfamo, Juliana Di Tullio, Martín Doñate (Río Negro), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Mariano Recalde (CABA) y Matías Rodríguez (Tierra del Fuego). A esta lista se sumarían nombres como los de Oscar Parrilli (Neuquén), su comprovinciana Silvia Sapag, la santacruceña Ana María Ianni, la fueguina María Eugenia Duré y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara. También la legisladora salteña Nora del Valle Giménez reveló un rechazo al acuerdo con el Fondo y el voto de Silvina García Larraburu también podría ser contrario.

¿Habrá ruptura?

Aunque el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para lograr la aprobación, lo que suceda en la sesión de hoy puede resultar crucial para determinar el futuro de la coalición gobernante. Muchas de estas definiciones se conocerán después de la reunión de bloque que mantendrán los dirigentes del FdT antes de ingresar al recinto.

En relación a este tema, el senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski reconoció que en el espacio hay matices, y declaró que “lo difícil sería una ruptura del bloque y que cada uno se vaya por su lado”. Remarcó que las distintas miradas sobre el proyecto no deben ser motivo para atacar a un compañero o compañera de bloque.

Consultado por este tema, el senador Yedlin expresó él hubiera preferido que el bloque “se mantenga unido y vote de manera homogénea”. “También hay una historia con el FMI porque nunca un programa de esta entidad le sirvió a la Argentina para nada, esta sería la primera vez en la historia”, dijo el legislador a LA GACETA y subrayó: “esto no debiera romper al Frente de Todos porque esto es el comienzo de la reactivación. Ahora vienen los grandes desafíos porque hay que estabilizar la moneda, la inflación y llega el desarrollo de los programas de inclusión, empleo joven y obra pública. El gran desafío es no dividirse y alentar al Presidente a realizar la mejor gestión”.

Los plazos apuran

Hasta que se conoció la confirmación del respaldo de la oposición al tratamiento del proyecto, una de las preocupaciones que afligía al Gobierno era la proximidad de un vencimiento de la deuda. El martes 22 de marzo deberían desembolsarse U$S 2.900 millones.

Sobre este tema, el acuerdo contempla cronogramas claves para la entrada y salida de divisas en los próximos años: el detalle de desembolsos -los fondos que enviará el organismo para abonar la deuda del Stand By- y los vencimientos con el perfil del programa de facilidades extendidas.

El repago por el nuevo financiamiento comenzará en el segundo semestre de 2026.

Beatriz Ávila: “es un acuerdo inflacionario”

“El acuerdo saldrá sin dificultades porque estamos dispuestos desde JxC a darle esta herramienta a las autoridades para seguir adelante con este proceso. Decidimos tener una posición respetuosa, de equilibrio y apoyará la aprobación porque decidimos que prevalezcan los intereses reales de la gente antes que cualquier diferencia ideológica, como sucede en algún sector del propio oficialismo”, dijo la senadora. Y sostuvo: “el acuerdo no solucionará los problemas que enfrenta la economía, es un acuerdo inflacionario”.

Pablo Yedlin: “un horizonte para recuperarnos”

“Por primera vez, un acuerdo de financiamiento con el FMI se discute con esta apertura en el Congreso. Eso es mérito de una ley, del presidente, Alberto Fernández, que hizo esa ley y la cumplió mandando el proyecto de refinanciamiento”, expresó el senador. Y enfatizó: “el acuerdo nos da un horizonte que nos permite recuperarnos de las complicaciones, poder estabilizar la economía, conseguir créditos del sector privado e ir revisando los orígenes de la deuda permanente de la Argentina que tiene que ver con una restricción externa”.

Sandra Mendoza: “que nos acompañen los responsables”

“Es el mejor acuerdo posible al que podemos arribar porque tenemos años de gracia para reactivar la economía y juntar el dinero necesario. Esta deuda no es nuestra porque la heredamos irresponsablemente del gobierno anterior, que no ha preguntado a nadie y todavía no sabemos dónde está esa plata, pero eso va por otro carril que deberá investigar la Justicia. Nosotros tenemos que ser responsables, hacernos cargo y la vamos a pagar”, manifestó la senadora. Y agregó: “está bien que JxC nos acompañe porque son los responsables”.