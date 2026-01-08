Lisandro Catalán: "La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo"

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, lanzó una durísima crítica contra el funcionamiento de la Legislatura provincial, a la que acusó de estar completamente desconectada de la realidad que viven los tucumanos.
“La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo”, afirmó Catalán, al referirse a la enorme estructura que sostiene el Poder Legislativo provincial. Según detalló, cada legislador cuenta con más de 100 asesores, una cifra que calificó como “inadmisible” en una provincia atravesada por problemas estructurales de pobreza, inseguridad y falta de oportunidades.
“Tucumán cada vez está peor, pero la Legislatura vive en otra realidad. Mientras los tucumanos están cada vez peor, los legisladores sostienen privilegios que nadie puede justificar”, señaló.
Catalán remarcó que la Legislatura tucumana es la más cara del país, no por su eficiencia ni por la calidad de las leyes que produce, sino por el volumen de cargos políticos y el gasto que representa para los contribuyentes. “Es una vergüenza que en una provincia con tantas necesidades urgentes se despilfarren recursos en mantener una estructura pensada para la política y no para la gente”, agregó.
En ese sentido, sostuvo que el sistema actual no solo es injusto, sino también inmoral: “No puede ser que el ajuste siempre recaiga sobre los que trabajan y producen, mientras la política sigue expandiendo sus privilegios”.
Finalmente, Catalán aseguró que desde La Libertad Avanza impulsarán una reforma profunda del Poder Legislativo, orientada a reducir el gasto político, eliminar cargos innecesarios y devolverle a la Legislatura su función básica: representar a los tucumanos y legislar para mejorar su calidad de vida.
“La política no puede seguir siendo un refugio de amigos y militantes pagos. Tucumán necesita un Estado austero, eficiente y al servicio de la gente”, concluyó.