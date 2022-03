El acuerdo por la deuda con el FMI llega al recinto con dictamen

Un día después de la jornada que encabezó el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto a otros funcionarios del Ejecutivo para presentarles a los senadores el proyecto de refinanciamiento de la deuda pública que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta dio dictamen favorable al proyecto. De esta manera y con el respaldo de un amplio número de senadores, la iniciativa se encamina a recibir sanción definitiva el jueves.

La escueta reunión de ayer –solo duró 12 minutos- que mantuvieron los integrantes de la Comisión de Presupuesto permitió emitir el dictamen favorable al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares. Entre las firmas, se destacó la posición en disidencia de las senadoras oficialistas Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Ana María Ianni (Santa Cruz). A pesar de esto, en el oficialismo hay optimismo sobre la obtención de un resultado favorable y para ello cuentan, por ejemplo, con el apoyo de los dos dirigentes del Frente de Todos (Pablo Yedlin y Sandra Mendoza) que representan a Tucumán en el Senado. Por su parte, Beatriz Ávila también ya adelantó su intención de acompañar el acuerdo.

Para que la iniciativa, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, sea debatida este jueves en el recinto deben alcanzarse los dos tercios. En relación a este tema, si bien se espera el respaldo del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), el jefe del bloque radical en el Senado, Luis Naidenoff, aclaró que en la coalición opositora no está tomada la decisión sobre “habilitar o no los dos tercios”. Eso recién se definirá hoy, en una reunión del interbloque.

Interna caliente

Más allá de lo que suceda en relación al proyecto, las diferencias que este tema genera en el espacio oficialista acapara gran parte de la atención. Luego de conocerse la obtención del dictamen, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, anunció que el jueves habrá una reunión de bloque para definir posturas. “Vamos a ir al recinto y esperamos que se hagan presente los otros legisladores para poder tratar el tema”, comunicó el senador. Y remarcó que a raíz de las diferencias se acordó “respetar la decisión de cada senador”.

La redacción: no avanzó el plan económico de Guzmán

Teniendo en cuenta lo aprobado en Diputados, la redacción del proyecto quedó compuesta por tres artículos, estableciendo en el primero que se apruebe “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”. Y agrega que el Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido.

Reparos: la oposición advierte al kirchnerismo

Más allá de haber adelantado su acompañamiento al proyecto que envió el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo por el refinanciamiento de la deuda, los referentes de la oposición en el Cámara de Senadores son cautelosos sobre el accionar que pueden tener los dirigentes del Frente de Todos en la sesión. “Lo que pasó en la Cámara de Diputados con el núcleo duro del oficialismo que no acompañó el financiamiento de la deuda, ese tipo de especulaciones o de jugar a tensar la cuerda me parece que es el peor de los caminos. Argentina tiene más un problema político que económico y está en el propio oficialismo”, manifestó el senador Luis Naidenoff (UCR) en radio La Red. Además, el legislador dijo desconocer el escenario con el que pueden encontrarse “en el Senado que conduce Cristina Fernández de Kirchner, con un núcleo duro que la acompaña“.

En esta misma línea, el chaqueño Víctor Zimmermann destacó “la responsabilidad de la oposición” para brindarle esta herramienta al gobierno con el principal objetivo de que el país no entre en default.