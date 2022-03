En la previa al debate en el Senado, el Frente de Todos suma tensiones por el acuerdo con el FMI

El Senado de la Nación comenzará este lunes a tratar el proyecto por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la reprogramación del pago de la deuda externa, mientras se agravan las tensiones en el Frente de Todos (FDT) por las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El secretario general de "La Cámpora", Andrés "Cuervo" Larroque, reiteró hoy sus duras críticas al Gobierno nacional por lo que considera una "minimización" de los ataques contra el despacho de CFK, durante las protestas registradas el último jueves frente al Congreso de la Nación.

“Se tiene que permitir la expresión de diferentes sectores que constituyeron el Frente de Todos, desde ya, el sector mayoritario y que se siente representado por Cristina. Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza”, reprochó el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con AM 750, Larroque -hombre de estrecha confianza del diputado nacional Máximo Kirchner- aseguró que, "cuando opina un kirchnerista, es un drama y se dice que se rompe la unidad". Sn embargo, dijo, "(cuando) alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada", no sucede "nada". "O está la metralleta del off (the record), a la cual nosotros no abonamos, porque decimos las cosas en on (es decir, ante los micrófonos) y con la mejor buena voluntad”, diferenció el funcionario de Axel Kicillof.

Según Larroque, "el Gobierno minimizó el tema" del ataque a la Presidencia del Senado, "y es grave". "Destruyeron las cuatro ventanas y el interior del despacho de Cristina Kirchner y no afectaron ninguna otra ventana del edificio”, analizó.

Además, diferenció lo sucedido con un atentado reciente. “Cuando hubo un ataque al Grupo Clarín, que (en La Cámpora) repudiamos como organización, el Presidente y el ministro de Seguridad (Aníbal Fernández) lo repudiaron rápidamente. Ahora nos llama mucho la atención (la postura adoptada)”, afirmó Larroque.

JUNTO A MÁXIMO. Andrés

El armador kirchnerista también se refirió a la llamada que recibió de Alberto Fernández, dado que, este fin de semana, el funcionario de Kicillof también había cuestionado la falta de repudios oficiales por el ataque al despacho de CFK.

“Le expliqué que, más allá de comunicaciones privadas o internas que yo desconocía, lo que reclamábamos era una postura pública para señalar la gravedad. No podemos dejar pasar esto. Hay un mensaje al atacar a Cristina, es de carácter mafioso”, sostuvo Larroque.

En esa línea, consideró que "el mismo Aníbal Fernández reconoció que el ataque es intencional". "Hay que buscar a los autores materiales pero también a los intelectuales”, propuso.

La diferencia entre el albertismo y el kirchnerismo, está claro, no sólo gira en torno a los incidentes que acabaron con los vidrios del despacho de CFK destrozados. Detrás de este cruce están las profundas tensiones por el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, los diputados nacionales que responden a Cristina dieron su voto negativo el viernes a la madrugada, luego de la maratónica sesión.

"Vivimos una situación difícil, no compartimos el formato del acuerdo con el FMI, dicen que no queda otra: ¿pero qué hicimos los dos años previos? Tuvimos una pandemia, es un préstamo espurio. ¿Se convocó a la sociedad a movilizarse? El Gobierno regaló iniciativa en ese sentido, y además venimos de perder las elecciones. Tenemos que reaccionar rápido antes de que sea tarde”, analizó Larroque este lunes.

En este contexto, hoy comenzará a tratarse en la Cámara Alta el proyecto, que llegó con media sanción de Diputados. Está prevista una exposición por parte del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y del ministro de Economía, Martín Guzmán. En el albertismo confían en que, sumando los votos propios y los de los aliados a Juntos por el Cambio, podrán darle fuerza de ley a la iniciativa antes de que finalice la semana. Sin embargo, uno de los principales interrogantes en torno a la cuestión es qué postura adoptará Cristina Kirchner, y cómo impactará esta interna en el Frente de Todos de cara a lo que viene.