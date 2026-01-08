Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Una disputa entre trabajadores derivó en un violento episodio que alteró la rutina del principal mercado concentrador de frutas y verduras de Tucumán (Mercofrut). Puesteros y changarines se vieron involucrados en una pelea que incluyó forcejeos, golpes y empujones, ante la sorpresa de quienes se encontraban realizando tareas habituales o compras en el lugar.
La escena sucedió el miércoles y fue captada por diferentes teléfonos celulares. Tras el hecho, los registros comenzaron a multiplicarse rápidamente en redes sociales, y en los videos se aprecia a decenas de personas formando un círculo alrededor del conflicto, mientras algunos intentan intervenir y otros observan cómo la discusión escala en agresiones físicas en pleno predio.
Hasta el momento, no se conocieron informes oficiales sobre personas lesionadas ni precisiones acerca de una eventual actuación policial tras el enfrentamiento.