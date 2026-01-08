Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Una disputa entre trabajadores derivó en un violento episodio que alteró la rutina del principal mercado concentrador de frutas y verduras de Tucumán (Mercofrut). Puesteros y changarines se vieron involucrados en una pelea que incluyó forcejeos, golpes y empujones, ante la sorpresa de quienes se encontraban realizando tareas habituales o compras en el lugar.