Guerra en Ucrania: ¿qué son los corredores humanitarios y por qué están fracasando?

Las ramas del derecho que ponen límites a las barbaries de las guerras vetan -ineludiblemente- los ataques contra civiles. El bombardeo a una maternidad, ocurrido el miércoles 9 en la ciudad de Mariupol, es considerado un crimen flagrante. De hecho, las normas que constituyen el corazón del Derecho Internacional Humanitario (los convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1997) conceden una protección literal a los hospitales, pues establecen que no pueden ser atacados "bajo ninguna circunstancia". Además, las embarazadas figuran entre las personas con protección especial, como la mujer que murió ayer y que, unos días antes, habíamos visto salir maltrecha en una camilla, con la pelvis destrozada y la cadera dislocada. "Mátenme ahora", gritó cuando todavía respiraba y era consciente de que su bebé acababa de nacer muerto.

"Estamos presenciando una guerra desigual para los ucranianos". Pablo Lazzarano, militar retirado, paracaidista.

Pero ese posible crimen de guerra no sería el único de la invasión de Rusia a Ucrania. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), antes de bombardear aquella maternidad las fuerzas del Kremlin habían atacado 18 instalaciones sanitarias. También antes, el 3 de marzo, un bombardeo en la ciudad de Chernihiv aniquiló a unas 50 personas que hacían cola para comprar pan. El viernes 11, el gobernador de Járkov dijo que Vladímir Putin había bombardeado barrios residenciales 89 veces en un día. Otra fotografía que simboliza el horror es aquella de una madre y sus dos niños masacrados en una calle de Irpin, cuando intentaban escapar a través de un corredor humanitario. La Fiscalía de Menores de ese país ha denunciado la muerte de unos 80 niños en estos 20 días de conflicto. La Cruz Roja habla de cientos de personas sin comida ni agua ni calefacción en las localidades asediadas. Si los ataques contra civiles son una línea roja, ¿por qué Putin la atraviesa? "El Derecho Internacional Humanitario (DIH, por sus siglas) es útil si se lo aplica. El problema es que muchas veces no es respetado debido a intereses geopolíticos, estratégicos y económicos. Rusia se encuentra adherida al mismo. Pero un dictador del siglo XXI, como Putin, lo incumple con una guerra del siglo XX. No respeta el libre derecho de las naciones a ser miembro del grupo de países que desee", contesta a este diario el militar retirado Pablo Gabriel Lazzarano, Mayor de Infantería.

DESTROZADA. La mujer embarazada que simbolizó el horror de la guerra en Ucrania, tras el bombardeo de la maternidad de Mariupol. AP

En este escenario, los corredores humanitarios podrían ser útiles para evacuar a los civiles. Pero los sucesivos fracasos de estas vías ensombrecen el panorama. "Putin no les teme a los juicios que deberá afrontar. No le importan los crímenes de guerra que está cometiendo. Son más grandes sus deseos de hacer resurgir a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Retrocede en el tiempo. Pero está quedando solo y empobrecido", juzga el ex militar, que ha participado en operaciones de paz como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Chipre y en Haití.

- ¿Qué son los corredores humanitarios?

- Se trata de zonas desmilitarizadas, limitadas en tiempo y en espacio y acordadas previamente por las partes en conflicto. A través de estos corredores, se provee de alimentos y ayuda médica a las localidades cercadas o se evacúa a los civiles a otras regiones, libres de ataques armados.

- ¿Cómo funcionan?

- Una vez establecido el alto al fuego sobre el corredor a emplear, tanto el día como el horario, se garantizan las actividades logísticas, ya sea de evacuación; ingreso de médicos; transporte de alimentos; etcétera. Por lo general participan actores neutrales, como la Cruz Roja o la ONU.

- ¿Crear corredores es una opción u obligación legal para las partes en conflicto?

- La creación de los corredores humanitarios no es una opción; es una obligación legal. Nace con una resolución de la Asamblea General de la ONU en 1990. No obstante, este concepto existe desde las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Estas normas jurídicas constituyen la piedra angular del DIH; es decir, regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados e intentan limitar los efectos de éstos.

- ¿Cómo se garantiza que sean efectivos?

- En el caso de esta guerra, debería haber un alto grado de acuerdo entre Rusia y Ucrania. Pero la desconfianza entre ambas partes está haciendo fracasar estos corredores, como también ocurrió anteriormente en Bosnia y en Siria. Además, no es correcto, por parte de Putin, la creación de corredores que conduzcan a Rusia y Bielorrusia. Tampoco es correcto que en varias ocasiones haya violado el cese del fuego.

Han pasado muchas muertes y sufrimientos desde aquel jueves 24 de febrero en el que el peor de los escenarios quedaba confirmado y Moscú invadía Ucrania. Desde la mirada militar, ¿tiene alguna lógica este ataque a gran escala? "Putin considera que el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, se ha acercado demasiado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que es una alianza militar. Para él, jefe de una potencia nuclear, eso representa una amenaza. Entonces decidió iniciar la ofensiva", razona.

OTRA EMBARAZADA, QUE LOGRO SOBREVIVIR. Mariana Vishegirskaya, tras dar a luz el pasado 11 de marzo en otro hospital de Mariupol. AP

Mientras tanto, este martes han arreciado los ataques rusos contra zonas residenciales en Kiev. La capital se encuentra casi totalmente rodeada por las fuerzas del Kremlin. No obstante, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, el primer ministro checo, Petr Fiala, y su homólogo esloveno, Janez Janša, viajaban hacia allí para reunirse con Zelenski, en una señal de apoyo.

"Este conflicto, que está afectando la economía mundial y ha ocasionado cientos de muertos y más de tres millones de refugiados, debe llegar a un acuerdo entre las partes de manera urgente. La prolongación puede desembocar en una Tercera Guerra Mundial y, en consecuencia, en una escalada nuclear que amenaza a Europa y al mundo entero", concluye Lazzarano.