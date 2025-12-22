Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

“Cuando desaparece Paulina el 26 y yo, busco por los hospitales, sanatorio, policía, por todas partes, hablo con las compañeras, lo primero que hago, hablo con la Virginia (Mercado), con todo, y me dicen que me han venido a la casa de César Soto, y ahí es donde me entero yo de que ya había habido un episodio de violencia contra Paulina. Entonces lo agarro a César el lunes 27 a la tarde lo llevo a la Brigada y les digo ‘este es el principal sospechoso’”. De esta manera, Alberto Lebbos, el padre de Paulina, la joven asesinada en febrero de 2006, recordó cómo fueron los primeros momentos desde la desaparición de su hija. Lo hizo luego de tomar conocimiento que, 21 años después del crimen, comenzará en marzo el juicio contra Soto, ex pareja y padre de la hija de Paulina, imputado por el crimen, y contra Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, ex secretario privado de José Alperovich, acusado por encubrimiento.