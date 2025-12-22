Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

“Cuando desaparece Paulina el 26 y yo, busco por los hospitales, sanatorio, policía, por todas partes, hablo con las compañeras, lo primero que hago, hablo con la Virginia (Mercado), con todo, y me dicen que me han venido a la casa de César Soto, y ahí es donde me entero yo de que ya había habido un episodio de violencia contra Paulina. Entonces lo agarro a César el lunes 27 a la tarde lo llevo a la Brigada y les digo ‘este es el principal sospechoso’”. De esta manera, Alberto Lebbos, el padre de Paulina, la joven asesinada en febrero de 2006, recordó cómo fueron los primeros momentos desde la desaparición de su hija. Lo hizo luego de tomar conocimiento que, 21 años después del crimen, comenzará en marzo el juicio contra Soto, ex pareja y padre de la hija de Paulina, imputado por el crimen, y contra Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, ex secretario privado de José Alperovich, acusado por encubrimiento.
“Cuando yo llevo a Soto a la Brigada, lo tienen adentro unos minutos y después veo que sale como si nada. Entonces voy y pregunto qué había pasado y los policías me dijeron que no podían hacer nada. Lo podrían haber tenido detenido 10 días, y ahí se descubría todo. Pero en el medio surgieron todas las maniobras de encubrimiento y así estamos a 20 años sin que haya un condenado por el crimen de mi hija”, aseveró.
“Para nosotros es una expectativa gigante que se haga el juicio, porque acá cada vez que se ha hecho juicio oral han saltado las pruebas fundamentales para avanzar y que se llegue a la verdad absoluta. Yo vengo reclamando esta cuestión, he hecho nota al Ministerio Público Fiscal, he hecho nota a la Legislatura, he hecho nota a (Osvaldo) Jaldo, he hecho nota a (Miguel) Acevedo, al Ministro de Justicia de la Nación, a los senadores, he hecho nota a medio mundo, denunciando la parálisis, pero nadie me da respuestas”.
Presunta amistad
Cuando se le menciona Kaleñuk, a quien la Justicia vincula con Soto por una presunta amistad nacida de su fanatismo por Atlético Tucumán, Lebbos recordó que la noche que desapareció Paulina “Kaleñuk hizo como 200 llamadas. ¿Quién hace una cosa así? Eso fue parte de la investigación que hizo el fiscal (Diego) López Ávila y la gente de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), que hicieron un trabajo extraordinario”. “Yo no tengo dudas ni de la autoría no del encubrimiento. No tengo la menor duda de la participación de Kaleñuk. Ese es el hijo del poder. Después del crimen tanto a Soto como a Kaleñuk los nombraron en la Legislatura. Eso por el pago del encubrimiento”, dijo.
Con respecto a Soto, aseguró que tampoco tenía dudas. “Él estaba mal en esa época, y Paulina estaba en proceso de separación. Pero después me enteré que ya había habido episodios de violencia. Igual todos en la familia apoyamos que Paulina tuviera a la bebé”, recordó.
¿Qué espera del juicio del año que viene?, se le preguntó. “Que se aplique la máxima condena tanto para Soto como para Kaleñuk. Y que todos los testigos digan la verdad, que vayan y digan la verdad porque cuando los tipos salen detenidos de la sala de juicio porque mienten, no solo cae a la familia de la víctima, sino a su propia familia. Que piensen bien antes de declarar y antes de mentir”, pidió.